إنتهاء الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز فى الدوري بدون أهداف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 11:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

تحمل مواجهات الزمالك وبيراميدز طابعًا تنافسيًا خاصًا، حيث التقى الفريقان في 25 مباراة سابقة، شهدت تفوقًا واضحًا للزمالك، بعدما حقق 15 فوزًا، مقابل 4 انتصارات لبيراميدز، فيما حسم التعادل 6 مواجهات بين الطرفين.

وعلى مستوى الأهداف، سجل الزمالك 34 هدفًا في شباك بيراميدز، بينما أحرز الفريق السماوي 23 هدفًا، ما يعكس أفضلية هجومية للفريق الأبيض عبر تاريخ المواجهات، ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية معنوية أيضًا، بعدما حسم آخر مواجهة جمعت الفريقين لصالحه بنتيجة 1-0.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا الخميس فى الدورى المصرى.

ويضم طاقم التحكيم محمد الغازي حكم ساحة ومحمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثاني، ومحمد العتباتي حكم رابع، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.