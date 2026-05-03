مصر تعزز حضورها الدولي في كونجرس FIFA 76 وتشارك في صياغة مستقبل الكرة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:18 مساءً - أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالمشاركة المصرية المتميزة في كونجرس FIFA رقم 76، الذي استضافته مدينة فانكوفر الكندية، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات السنوية في تعزيز العلاقات بين الاتحادات الوطنية، وفتح آفاق الحوار البنّاء حول تطوير كرة القدم والارتقاء بمنظومة العمل الإداري والفني.

وشهد الكونجرس مشاركة وفد رفيع المستوى من الاتحاد المصري لكرة القدم، ضم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد وعضو مجلس FIFA، إلى جانب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ووليد درويش، عضو مجلس الإدارة.

وأشاد الدرندلي بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد المصري من جانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وماتياس جرافستروم، الأمين العام، مؤكدًا أن هذه الحفاوة تعكس مكانة الكرة المصرية، والتقدير الكبير الذي يحظى به المهندس هاني أبو ريدة داخل أروقة الاتحاد الدولي، بوصفه أحد أقدم أعضاء مجلس FIFA.

كما أثنى نائب رئيس الاتحاد على تواجد أبو ريدة على المنصة الرئيسية خلال أعمال الكونجرس، الذي شهد مشاركة 211 اتحادًا وطنيًا، لمناقشة تعديلات لوائح كأس العالم، قبل 44 يومًا من انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معتبرًا أن هذا الحضور يعكس الثقل الدولي الكبير للكرة المصرية ودورها المؤثر في صناعة القرار الكروي عالميًا.

وأشار الدرندلي إلى أن تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 منح المشاركة المصرية في الكونجرس طابعًا خاصًا، حيث تلقى الوفد تهاني واسعة من مختلف الاتحادات، بعد انضمام المنتخب لقائمة أفضل 48 منتخبًا على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، قرر مجلس FIFA زيادة إجمالي التوزيع المالي للاتحادات المشاركة في كأس العالم بنسبة 15%، ليصل إلى 871 مليون دولار، في خطوة تعكس التوسع الكبير في البطولة.

كما اعتمد المجلس تعديلات جديدة على لوائح كأس العالم 2026، تقضي بإلغاء تراكم البطاقات الصفراء في الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات، ثم إعادة تصفيرها مجددًا بعد الدور ربع النهائي، تماشيًا مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا.

ووافق المجلس كذلك على تطبيق تعديلات قانونية جديدة، وفقًا لقرارات IFAB، تتضمن توقيع عقوبة البطاقة الحمراء على اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجًا على قرارات التحكيم، بالإضافة إلى منع تغطية الفم أثناء الحديث مع المنافسين في المواقف الجدلية، وهي التعديلات التي شهدت مشاركة المهندس هاني أبو ريدة في مناقشتها، بصفته أحد أقدم أعضاء مجلس IFAB.