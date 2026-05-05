وزير الخارجية الألماني : مستعدون لتحمل المسؤولية في مضيق هرمز بعد الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:18 مساءً - قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: مستعدون لتحمل المسؤولية في حماية الملاحة بمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: سفينة استطلاع تابعة لقواتنا في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط. وزير النفط الإيراني: إنتاج النفط الخام الإيراني لم ينخفض طوال أيام الحرب وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد: إدراج إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة ضمن الأولويات العاجلة. وأضاف وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد: إنتاج النفط الخام الإيراني لم ينخفض طوال أيام الحرب، مؤكدا أن تصدير النفط خلال الحرب كان جيدا ومرضيا.