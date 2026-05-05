بن شرقى يسجل ثالث أهداف الأهلى فى مرمى إنبى بالدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:18 مساءً - سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريق الأهلي أمام نظيره إنبي، في الدقيقة 47 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب للدوري المصري، التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات.

الهجوم: زيزو – أشرف بنشرقي – طاهر محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شريف – محمد شكري – أليو ديانج – مروان عثمان – محمد هاني – عمر معوض.

تشكيل إنبي أمام الأهلى

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد شرقية – أحمد كالوشا – مروان داوود.

الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود.

الهجوم: كهربا – محمد حتحوت - حامد عبد الله.

نتائج الأهلي وانبي في الدوري

وخاض الأهلى 24 مباراة في الدوري جمع خلالها 47 نقطة، بعدما حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 8 مواجهات، بينما خسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

في المقابل، خاض إنبى 25 مباراة حقق 36 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات و 12 تعادل وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 22.