بعد تراجعه 2%.. الذهب يرتفع مجدداً

بعد تراجعه 2%.. الذهب يرتفع مجدداًارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي سجلته بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة ‌الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4543.33 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4553.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73 دولارا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1971.86 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1495.43 دولار.