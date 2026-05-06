تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنانشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً، تخللته إنذارات وتهديدات متعددة وجّهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان عدد من القرى والبلدات.

وفي التفاصيل، شن الطيران الإسرائيلي منذ صباح اليوم سلسلة غارات على بلدات النبطية ومجدل زون والحنية والمنصوري وجبشيت وميفدون وزوطر الشرقية وقاعقعية الجسر، إضافة إلى غارتين استهدفتا بلدة تبنين وغارة بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل وبنى تحتية في بلدة عيناثا الحدودية، وقصفت بالمدفعية مدينة الخيام وبلدة حاريص وأطراف منطقتي زوطر ومجرى النهر، ومشطت مروحية من نوع "أباتشي" بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي المحيط.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفا، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، تمهيدا لقصفها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد جيش الاحتلال أنه قصف 500 منطقة في لبنان، أغلبها في الجنوب، منذ سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل ويستمر حتى 17 مايو الجاري.

من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع قيادية لقوات الاحتلال، مؤكداً أنها تأتي رداً على الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار.

وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلّف 2702 شهيد و8311 مصاباً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.