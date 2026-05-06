روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتين

روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتينأعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين يومي 8 و9 مايو الجاري تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر.

وردّت كييف بإعلان هدنة خاصة بها يومي 5 و6 مايو الجاري، معتبرة أنه "ليس جديّا" مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحوّل اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهُدنة لأول مرة الأسبوع الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وردّت كييف بأنها ستطلب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تم إعلان وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو 2026.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وقف إطلاق النار المقترح "ليس جديّا"، معتبرًا أن موسكو تخشى تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق الساحة الحمراء.

وأضاف "حتى اليوم، لم يُوَجّه أي طلب رسمي إلى أوكرانيا بشأن آليات وقف إطلاق النار التي تُناقَش على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية".

وتابع "في هذا الصدد، نُعلن بدء سريان وقف لإطلاق النار يومي 5 و 6 مايو الجاري ".