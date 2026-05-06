روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتين
أعلنت روسيا وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين يومي 8 و9 مايو الجاري تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر.
وردّت كييف بإعلان هدنة خاصة بها يومي 5 و6 مايو الجاري، معتبرة أنه "ليس جديّا" مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحوّل اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهُدنة لأول مرة الأسبوع الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وردّت كييف بأنها ستطلب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح.
من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، تم إعلان وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو 2026.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وقف إطلاق النار المقترح "ليس جديّا"، معتبرًا أن موسكو تخشى تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق الساحة الحمراء.
وأضاف "حتى اليوم، لم يُوَجّه أي طلب رسمي إلى أوكرانيا بشأن آليات وقف إطلاق النار التي تُناقَش على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية".
وتابع "في هذا الصدد، نُعلن بدء سريان وقف لإطلاق النار يومي 5 و 6 مايو الجاري ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.