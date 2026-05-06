وزير الصناعة يتفقد مجمعاً لصناعة الأسمنت ومصنعين متخصصين في الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية في محافظتي بنى سويف والمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 12:30 مساءً - م. خالد هاشم:



في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمحافظة بنى سويف ومصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة، الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف والمقام على مساحة 3129 فداناً بحجم استثمارات ٢٥ مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 مليون طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي في الصناعة تصل إلى 40%، وتوفر الشركة ما يزيد عن ٢٢٠٠ فرصة عمل مباشرة وأكثر من ١٢ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال الزيارة تفقد الوزير مصانع المجمع التي تشمل 6 خطوط إنتاج للأسمنت موزعة على 3 مناطق رئيسية وهى منطقة تجهيز المواد الخام ومنطقة طحن الكلينكر وتحويله لأسمنت وكذلك مصنع إنتاج الشكائر التابع للمجمع والذي يشمل خطي إنتاج أكياس ورقية بطاقة إنتاجية 200 مليون كيس سنوياً، وكان في استقبال الوزير بالمجمع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف واللواء مهندس هاني مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والمهندس حسن الشيمي، مدير مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، وقيادات الشركة.

وأكد الوزير أن زيادة الطاقات المحلية من الأسمنت تسهم في تلبية احتياجات النهضة العمرانية من مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية والمشروعات القومية.

ومن جانبه أعرب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الصناعة، بقيادة المهندس خالد هاشم، للدعم المتواصل والميداني الذي تقدمه الوزارة للمناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيداً بسرعة استجابة الجهات التابعة للوزارة في تبسيط الإجراءات الصناعية، حيث يعد هذا التعاون الوثيق المحرك الرئيسي للنجاحات التي تتحقق على أرض بني سويف.

ثم تفقد الوزير مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بنى سويف والمقام على مساحة 40.4 ألف متر مربع بحجم استثمارات 15.4 مليون دولار وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3 مليون قطعة سنويًا، وتبلغ قيمة الصادرات 36 مليون دولار سنوياً وتوفر الشركة 3 آلاف فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد بدران الرئيس التنفيذي للشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج القميص والبنطلون وصالة القص والتجهيزات والتعبئة والتغليف، وشملت الجولة تفقد قسم الانتاج الخاص بذوي الهمم حيث أشاد الوزير بتجربتهم الفريدة والملهمة والتي تطبقها الشركة التزاماً منها بأهداف المسؤولية المجتمعية، كما أعرب الوزير عن سعادته بجودة الملابس التي تنتجها الشركة وتصدرها بالكامل لأشهر البراندات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الملابس الجاهزة تندرج ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تستهدف الوزارة النهوض بها وزيادة انتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

واختتم الوزير الجولة بتفقد مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا والمقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع بحجم استثمارات أكثر من مليار دولار ورأس مال يبلغ 54 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 263 ألف طن سكر و120 ألف طن علف و95 ألف طن مولاس سنويًا، ونسبة المكون المحلي 100%، وتوجه الشركة إنتاجها بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفر 309 فرص عمل مباشرة و4471 فرصة عمل غير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس.

وأوضح مسؤولو الشركة أن مصنع القناة يحتوي على أكبر خط إنتاج سكر بنجر في العالم، والمصنع قائم على الاستدامة حيث يعيد تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أول قمة للحد من الأضرار في مصر، وحاصلة على المركز الأول في فئة المشاريع الضخمة في جائزة الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، كما انها حاصلة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء.

وخلال الزيارة أكد هاشم أن الحكومة تضع صناعة السكر في مقدمة أولوياتها، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مصنع القناة للسكر يمثل نموذجًا ناجحًا لاستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى، فلا يقتصر المشروع على كونه استثمارًا اقتصاديًا ضخمًا، بل يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي القومي، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن محافظة المنيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في صعيد مصر، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل أي معوقات، بما يضمن استدامة عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.