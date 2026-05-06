أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال

أرسنال إلى نهائي دوري الأبطالتأهل أرسنال الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً بفوزه 1-0 على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وكان أرسنال، الذي تأهل إلى النهائي لأول مرة منذ خسارته 2-1 أمام برشلونة في مايو 2006، قد تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في لقاء الذهاب.

سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد عند الدقيقة 44.

ويلعب فريق المدرب ميكيل أرتيتا في النهائي مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء، إذ انتهى لقاء الذهاب بفوز فريق العاصمة الفرنسية 5-4.