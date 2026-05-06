أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال
تأهل أرسنال الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً بفوزه 1-0 على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.
وكان أرسنال، الذي تأهل إلى النهائي لأول مرة منذ خسارته 2-1 أمام برشلونة في مايو 2006، قد تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في لقاء الذهاب.
سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد عند الدقيقة 44.
ويلعب فريق المدرب ميكيل أرتيتا في النهائي مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء، إذ انتهى لقاء الذهاب بفوز فريق العاصمة الفرنسية 5-4.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.