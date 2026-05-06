اطّلع على المباريات بدون تشفير.. تردد قناة ألوان الرياضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 12:29 مساءً - يبحث عشاق الرياضة عن تردد قناة ألوان الرياضية، حيث تعد من أهم القنوات الرياضية المشهورة، وذلك لكونها تبث جميع المباريات المحلية والعالمية، بجودة عالية وعلى مدار اليوم.

  • التردد:11095.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • بينما معدل الترميز:27500.
  • ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر

  • يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
  • يجب النقر على الإعدادات.
  • ثم التثبيت اليدوي.
  • خلال تلك الخطوة يجب كتابة بيانات التردد.
  • ثم النقر على بحث.
  •  بعد العثور على القناة يجب الضغط على حفظ.
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

