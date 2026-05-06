مبعوث بلجيكا للشرق الأوسط: أشكر مصر على جهودها الكبيرة لتيسير تشغيل معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 01:24 صباحاً - قال ليوهان فيركمان، مبعوث بلجيكا الخاص للشرق الأوسط، إن مبعوث بلجيكا الخاص للشرق الأوسط أشاد بالدور المصري المحوري في تشغيل معبر رفح وتسيير تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

أشكر مصر على جهودها الكبيرة

وأضاف خلال تصريحات له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أثناء زيارته للمعبر والمنطقة اللوجستية في العريش ومستشفى العريش: "من أمام هذه البوابة الحيوية، أود أن أعبر أولًا عن تقديرنا العميق لمصر، وأن أتوجه لها بخالص الشكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها لتيسير تشغيل هذا المعبر، الذي يشكل بالفعل شريان حياة لعدد كبير من الفلسطينيين، إن هذه الجهود محورية وتستحق الإشادة".

وتابع: "وندعو جميع الأطراف المعنية إلى توسيع نطاق هذه الجهود، بما يسهم في تسهيل عمليات الإجلاء، خاصة الإجلاء الطبي".

نلتزم بمواصلة دعم المنظمات الدولية

وواصل: "تؤكد بلجيكا، مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، على التزامها الراسخ بمواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة على الأرض، بما في ذلك الدعم المالي".