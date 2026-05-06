نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط 3% مع تحسن مرور السفن في مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 01:07 مساءً - _ تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عبور سفينة واحدة على الأقل عبر مضيق هرمز، بعد تأكيد الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريًا، رغم تبادل إطلاق النار بين الجانبين في أعقاب التوترات الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.43 دولار أو 3% لتسجل 111.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.55 دولار أو 4.3% إلى 101.87 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط في وقت سابق من الجلسة بنحو 6 دولارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط 3% مع تحسن مرور السفن في مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.