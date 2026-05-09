خلال اجتماعه مع عدد من المحافظين.. الفريق أسامة عسكر يؤكد على سرعة إنجاز ملفات التقنين لأراضي الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:30 مساءً - عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعا مع محافظى مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد لمناقشة مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة وفقا للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥.

وأكد الفريق أسامة عسكر خلال الاجتماع على عدد من التكليفات، أولها العمل على سرعة إنجاز عقود التقنين وإنهاء كافة الطلبات التى تم استكمال إجراءاتها ومنتظرة التعاقد وذلك وفق جدول زمنى محدد، ومخاطبة مقدمى الطلبات لسرعة سداد مقدمات التعاقد، وثانيا التأكيد على التزام لجان التسعير فى المحافظات بالمعايير المحددة للتثمين دون مغالاة او تهاون فى حق الدولة.

كماد أكد على ضرورة الالتزام بقواعد التقنين الخاصة بالمناطق الحدودية، ورابعا التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لضم الاراضى المطلوب استردادها إلى موجات الازالة، وضمها إلى بنك الأراضى مع وضع تصورات لاستثمارها بالشكل الأنسب، وخامسا مراجعة كافة حالات التقنين التى لم تلتزم بسداد الاقساط وفق العقود المبرمة واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماع حضره مسئولى التقنين بالمحافظات والمنظومة الالكترونية ومديرو الأملاك والشؤون القانونية، وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على زيادة معدلات التقنين لانجاز هذا الملف وفق المخطط الزمنى المحدد، مع التنسيق مع هيئة المساحة المدنية لانهاء الرفع المساحى لكافة الاراضى المطلوب تقنينها.

أضاف أن رئيس اللجنة شدد كذلك على التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمواجهة أى معوقات تؤثر فى معدلات التقنين .

فى السياق ذاته أكد الفريق أسامة عسكر على سرعة استكمال حصر جميع أراضى طرح النهر بجميع المحافظات وتحصيل القيم الإيجارية المستحقة عن استغلالها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاندية النيلية التى لم تسدد مستحقات الدولة.