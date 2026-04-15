شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بسبب أغنية مسربة تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية رغم بقائها في حالة عزلة اضطرارية منذ شه إقرأ المزيد

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، محركات البحث خلال الساعات الماضية، رغم بقائها في حالة عُزلة اضطرارية منذ شهورٍ عدة، في ضوء مرحلة العلاج والتعافي تمهيداً للعودة إلى جمهورها مُجدداً بمشاريع غنائية جديدة، بعد فترة من الغياب.

ارتبطت عودة شيرين عبد الوهاب هذه المرة بتداول مقطع أغنية جديدة يحمل بصمتها الصوتية، فيما يزعم البعض بأنّ المقطع المتداول، جرى تسريبه من إحدى أغنيات ألبومها الجديد، المُرتقب أنّ يشهد عودتها لجمهورها خلال الشهور القليلة المُقبلة.

ورأى بعض المتابعين، أنّ شيرين ستعود لاستئناف نشاطها الغنائي مُجدداً وبشكلٍ لافت وحضور قوي، تعويضاً عن الإخفاقات التي تعرضت لها مؤخراً، إذ شهد المقطع المنسوب لها، تبايناً كبيراً حول حقيقة بصمتها الصوتية، إذ أكد متابعون أنّ تلك الأغنية لا تمثل صوتها قط، فيما يعود للمطربة الشابة نورهان المرشدي، فيما أشار آخرون إلى أنه مصنوعاً بالذكاء الاصطناعي، وليس له صِلة بـ شيرين.

وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تداول تقارير صحفية، بشأن ترقب عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها قريباً، بالتزامن مع قُرب انتهاء البرنامج العلاجي، واستعادة حيويتها بشكلٍ تدريجي، فيما تستعد لاستئناف العمل على ألبومها الجديد، تحسباً لطرحه في موسم أغاني صيف 2026.