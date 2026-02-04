حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - يستضيف ستاد القاهرة الدولي الليلة مواجهة تجمع بين طموح مدرسة الفن والهندسة وإصرار فريق كهرباء الإسماعيلية، وذلك لحساب الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصارين متتاليين في الدوري والكونفدرالية، فيبحث عن النقطة الثامنة والعشرين لتعزيز تواجده في المربع الذهبي.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية يلا شوت بلس اليوم بجودة عالية hd دون تقطيع

يرفع كهرباء الإسماعيلية شعار لا بديل عن النتيجة الإيجابية للهروب من شبح القاع وتصحيح مساره في جدول الترتيب، مع التوقعات بأن تكون المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي يعتمد على تشكيلة تضم عناصر خبرة وشباب يقودهم المخضرم عبد الله السعيد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية

كعادتها في نقل العرس الكروي المصري، تنفرد قناة ON Time Sports HD 1 ببث أحداث مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية مباشرة، مع توفير استوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين والخبراء الفنيين لرصد كافة تفاصيل اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية اليوم في الدوري المصري

تتجه الأنظار نحو المستطيل الأخضر اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يبدأ اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

من المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد صبحي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع الونش، علي عبد المجيد، أحمد خضري، ومحمد إبراهيم.

بينما يقود خط الوسط الثلاثي عبد الله السعيد، محمد إسماعيل، وآدم كايد، وفي المقدمة الهجومية يتواجد الثلاثي شيكو بانزا، عدي الدباغ، وخوان بيزيرا.