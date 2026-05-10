مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار مصرية

بالأرقام.. مصر تُعيد 1379 مواطنا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالأرقام.. مصر تُعيد 1379 مواطنا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية

بالأرقام.. مصر تُعيد 1379 مواطنا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:30 مساءً - نجحت وزارة الخارجية المصرية في الإفراج عن 1379 مواطنًا مصريًا محتجزين في ليبيا خلال 2026، مع إعادة عشرات الجثامين لضحايا الهجرة غير الشرعية وتحذيرات عاجلة للمواطنين من عصابات التهريب.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان لها إنها نجحت في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الإفراج عن 508 مواطنين كانوا محتجزين في طرابلس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2026، كما تم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية.

 

كما تمكنت جهود الوزارة من الإفراج عن 871 مواطنًا كانوا محتجزين في بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد، وذلك بعد تورطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

 

واستمرت وزارة الخارجية في متابعة حوادث غرق بعض مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان يتواجد على متنها مواطنون مصريون، حيث تم شحن 94 جثمانًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، إضافة إلى 5 رفات لجثامين تم التعرف عليها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية لمواطنين مصريين عُثر على جثامينهم أمام السواحل التونسية.

 

وتكرر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء أوهام الهجرة غير الشرعية، أو التورط مع عصابات التهريب، مع ضرورة احترام قواعد الدخول إلى دول الجوار من خلال الحصول على وعقد عمل موثق.

 

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزارة الزراعة" تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر "كارت الفلاح" وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا

0 تعليق