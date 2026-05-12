الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا ـ فرنسا بنيروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 مساءً - يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، فى الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا ـ فرنسا التى تستضيفها العاصمة الكينية نيروبى، والتى ستتضمن عددا من الكلمات لرؤساء كينيا وفرنسا وبورندى (الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى) وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى .

كلمة مرتقبة للرئيس السيسي حول إصلاح النظام المالي العالمي

ومن المقرر أن يلقي السيد الرئيس السيسى كلمة مصر في جلسة غداء عمل بعد ظهر اليوم تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي ونفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، كما سيلقي عدد من الرؤساء المشاركين كلمات في الجلسة من بينهم فرنسا ونيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية .

وسيجري السيد الرئيس اليوم عدداً من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.