شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبتها الان” تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات وخطوات تثبتيها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كان البحث عن تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية من أكثر عمليات البحث المتداولة على جميع محركات البحث من قبل الكثير من الأمهات والاباء، باعتبار قناة وناسة من القنوات الفضائية البارزة التى تقوم بعرض افضل برامج الكارتون المميزة والجاذبة للأطفال، وأفضل الأغاني للأطفال، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة وناسة

وبعد تداول الأهتمام من قبل الكثير من الأمهات بمعرفة بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية وفقا لما تعرضه من أغانى مميزة وممتعة للأطفال، فا جاء تردد قناة وناسة على القمر الصناعى النايل سات على النحو التالى:

قم بضبط القمر الصناعي على: نايل سات.

ثم اضبط تردد قناة وناسة على: 11430.

ثم اضبط استقطاب القناة على: عمودي.

ثم اضبط معدل الترميز على: 27500.

ثم اضبط معامل تصحيح الخطأ على: ¾.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

واذا كنت تريد تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال

وبعد ان عرضنا اليكم بيانات تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، عليك القيام باتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى:

عليك بالتوجه أولا الى قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم بالضغط على أيقونة إضافة تردد جديد.

ثم باختيار خانة التثبيت اليدوي.

ثم بتحديد القمر الصناعي الذى تريد تثبيت القناة من خلاله.

ثم بإدخال بيانات القناة، مثل التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب.

ثم بالضغط على أيقونة البحث.

وبعد ظهور قناة وناسة قم بالضغط على أيقونة الحفظ لتثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

أغانى قناة وناسة