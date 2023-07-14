انت الأن تتابع خبر وداعا لصالون التجميل .. معجزة كريم القهوة لتبييض الابط والأماكن الداكنة بسرعة وتقشير كامل لجسم وبشرة العروس بهذه الطريقة السرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ات مشكلة اسمرار الاماكن الحساسة ومنطقة الإبط تعتير من المشاكل المزعجة لدي العديد من الفتيات والنساء، خاصة للفتيات المقبلات على الزواج.

حيث ان لهذا الاسمرار اسباب عديدة ابرزها استعمال مستحضرات تجميل تسبب اسمرار هذه الاماكن، او نتيجة السمنة او خلل بهرمونات الجسم او لدي البعض مقاومة انسولين أو سبب وراثي

ولكن يجب اولا الامتناع من استخدام مزيلات العرق الرديئة والبحث عن مزيلات عرق امنه وغير مضرة الجلد، كما يجب استخدام مقشر طبيعي للإبط والاماكن الداكنة حتى تستعيد حيويتها وتزال طبقة الاسمرار الموجودة بها، ومن هذه المقشرات هي القهوة لذا سنعرض اليوم طريقة لعمل خلطة من القهوة لتقشير تحت الابط والأماكن الداكنة.

وصفة القهوة لتقشير وتبييض الإبط والأماكن الداكنة

خلطة تقشير الإبط بالقهوة

مكونات الخليط:

ملعقتان من القهوة

ملعقتان من الماء

طريقة استخدام الوصفة:

قومي بخلط القهوة مع الماء، قومي بفرد الخليط تحت الابط وتركه ١٥ دقيقة، ثم قومي بتدليك بشرتك لمدة دقيقتين، ثم اشطفي بشرتك وكرريها يوم بعد يوم.

خلطة القهوة وزيت جوز الهند لتقشير وتبيض الابط

ملعقة من القهوة

ملعقة زيت جوز الهند

أمزجيهم سويا حتى يمتزجا تماما، ثم قومي بتوزيع مزيج القهوة تحت الإبط، واتركيه مدة 15 دقيقة ثم دلكي المنطقة بالمزيج ثم اشطفي هذه المنطقة وستندهشين من النتيجة.

القهوة وزيت الزيتون لتقشير وتفتيح الإبط

ثمانية ملاعق من زيت الزيتون

عشرة ملاعق مم القهوة

ملعقة من زيت شجرة الشاي

طريقة أستخدام خلطة القهوة للإبط:

قومي بمزج كلا من زيت شجرة الشاي مع القهوة وزيت الزيتون، ثم قومي بتوزيع خلطة القهوة على الإبط ويترك مدة ١٥ دقيقة، مع التدليك لدقائق، ثم اغسلي المنطقة وتكرر مرة كل يومان.

القهوة والسكر لتبييض و تقشير الابط والاماكن الداكنة

نصف كوب قهوة

نصف كوب سكر

ربع كوب زيت زيتون

طريقة استعمال هذه الوصفة:

امزجي المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بتدليك وتقشير المنطقة المراد تقشيرها بهذا الخليط ويترك مدة ربع ساعة، ثم اشطفي المنطقة وكرريها ثلاث مرات اسبوعيا.

خلطة القهوة والملح لتفتيح الابط وتقشيره

اخلطى ملعقة من القهوة، مع ملعقة من الملح، مع ملعقة من الماء الفاتر، ثم افردي الخليط على الابط والاماكن الداكنة مع تدليكها لدقائق، ثم تترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم تغسل المنطقة، وتستخدم ثلاث مرات اسبوعيا.

خلطة الكركم والليمون لتبييض الابط

فقط كل ماعليكي هو وضع ملعقة من الكركم وعليها نصف ملعقة من الكربونات الصودا، وعصير نصف ليمونة، ثم قومي بغمس نصف الليمون في هذا الخليط مع التقليب، وان رايتي حدوث فوران من هذا الخليط لا تقلقي، ثم ضعي هذا الخليط على المنطقة الداكنة تحت الابط او الركبتين او الاكواع واتركيها مدة نصف ساعة ثم اشطفي المنطقة فقط

من المناطق الأكثر حساسية وسهلة التهيج هي منطقة الابط والتي تفضل دوما ان تكون نظيفة لعدم تكون البكتيريا ، وهذا لان هذه المنطقة دائما مغلقة وبعيد عن طرق ازالة الشعر الا ان هذه المنطقة تصبح سمراء مع الوقت وهذا ما يجعل بعض السيدات تنحرج من لونها ومن الطرق الطبيعية التي اثبتت فعاليتها في تبييض الابط هو خلطة القهوة السحرية لتفتيحه في اسرع وقت.