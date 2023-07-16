انت الأن تتابع خبر بدعكة واحدة.. طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الدهون والزيوت بمكون جبار لم يخطر على بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الطاسات المحترقة من أكبر المشكلات التي تواجه كل ربة بيت حيث ان استعمال الطاسات أساسي في عملية القلي والطهي بشكل عام إلا أن هناك مشكلة تتعلق بالتنظيف.

فبقايا الطعام مع حرق الزيوت تتسبب في علامات وحروق على سطح الطاسات يصعب مم التخلص منه ولهذا من الممكن أن تحتاج ربة المنزل إلى حل نهائي وجذري لإزالة تلك الحروق.

ومن الممكن أن تتخلص منها تماما عن طريق استخدام مكونات تتفاعل مع الدهون، وتزيل بقع الحروق بسرعة ودون مجهود زائد على ربة البيت، ولذلك نستعرض في تقريرنا التي أهم المعلومات حول طرق جلي الطاسات المحروقة بمكونات منظفة فعالة من البيت.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

من أسهل طرق تنظيف طاسة القلي المحروقة هي طريقة استخدام الماء الساخن مع بعض المنظفات وذلك بسبب أن كمية من الماء الساخن ستكون قادرة على أن تزيل كم الدهون التي تتراكم على الطاسة، وأفضل طرق جلي وتنظيف الطاسات وتلميعها نذكرها وفق ما يلي:

طريقة كربونات الصوديوم والخل

تعتبر من الطرق الممتازة التي تعمل على تنظيف الطاسات المحرقة والتخلص من كل ما يتواجد عليه من بقع الزيوت المحروقة أو بقايا الأطعمة الملتصقة وأهم خطوات التنظيف تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بتحضير الطاسة ورفعها على النار وتكون ممتلئة بكمية من الماء الساخن مع الكربوناتو والقليل من الملح، وربع كوب من الخل.

نترك الطاسة حتى تغلي كل مكوناتها، ومن ثم بعد غليانه ربع ساعة على النار نسكب الخليط المنظف ونحضر ليفة مواعين مع صابون سائل.

الخطوة التالية تكون بتلميع الطاسة وإزالة ما يتبقى من الدهون والبقع على الطاسة.

غسل الطاسة بالماء وتجفيفها.

طريقة تنظيف طاسات القلي المحترقة بملح الليمون

المكونات

ربع كوب ملح ليمون.

ملعقتان ملح طعام.

ماء ساخن.

صابون سائل.

طريقة التنظيف

يمكنك وضع ملح الليمون مع الماء الساخن وملح الطعام والقليل من الصابون في الطاسة مع ترك المكونات تغلي على النار، يجب أن تغلي مكونات الخلطة جيدا لتتفاعل مع بقايا الدهون وتسهل من إزالتها، سكب الخليط وتبريد الطاسة وغسله بالماء.

من المعروف أن طاسة القلى تتعرض الحروق بشكل دائم وذلك بسبب كثرة القلى بها كما أن تراكم الزيوت بها يؤدي إلي احتراقها لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال أكثر من وصفة فعالة تساعدك في إذابة الدهون والزيوت بمكونات موجودة في مطبخك وبدون أي دعك أو فرك ستصبح كأنها لسة جديدة