انت الأن تتابع خبر هذا سبب احتفال جوجل بـ أسماء حمزة أيقونة موسيقي العود السودانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل على اليوم الأثنين 17 يوليو الجاري، بحصول أيقونة موسيقي العود السودانية، أسماء حمزة على لقب مسابقة “ليلة القدر الكبرى” الخاصة بالموسيقي والتي أقيمت في الخرطوم في عام 1997.

أسماء حمزة:

وقام المحرك جوجل بنشر رسما يشير فيه إلي أسماء حمزة وذلك تخليداً لذكر حصولها على هذه الجائزة التي تعتبر نقطة تحول في حياتها المهنية حيث ظهرت أيقونة موسيقي العود السودانية مرتدية الذي السوداني الشعبي باللون الأزرق وتعزف عن طريق آلة العود وتحمل في يدها نوتة موسيقية.

معلومات حول أسماء حمزة:

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن العديد من المعلومات حول هذه السيدة، خاصة بعد حالة التساؤل التي انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي.

1- في عام 1936، زف إلي والدها خبر والدتها في حلفاية الملوك في السودان.

2- منع مرض أسماء حمزة من تحقيق الأمنية الخاصة بها وهي الغناء حيث كانت تعاني من بمرض في حبالها الصوتية.

3- في يوم الأيام سمعها والدها وهي تقوم بإصدار صفيرًا جميلًا فقرر أن يشتري لها عودا لتعزف به.

4- في عام 1956 بدأت عزف أول الحانها وهي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري على محمود طه.

5- هناك عدد من الفنانين المصريين الذين تأثرت بهم مثل كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وشادية.

6- عرف اسمها في الوسط العربي عام 1983 عن طريق أغنية للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وغناء سمية حسن.

7- تزوجت أيقونة موسيقي العود السودانية وأنجبت فتاه وحيدة اسمها وفاق والتي أنجنبت لها حفيدتان.

8- في عام 2018 رحلت المطربة السودانية عن رحيلها، بعد حصولها على العديد من الألقاب مثل أميرة العود وأيقونة موسيقي العود السودانية