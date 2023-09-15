انت الان تتابع خبر جريحة ومحاربة: استعراض تفاصيل إصابة آمبر هيرد بعد تصدرها للتريند وهي تمشي على عكازات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة آمبر هيرد، طليقة جوني ديب، وهي تسير في شوارع العاصمة الأسبانية مدريد وتستخدم عكازين، مما جعلها تتصدر قائمة الأكثر تداولًا.

ظهرت آمبر في الصور وهي تسير بعكازين خلال عودتها لمنزلها الجديد، وكانت برفقة أختها يتني هنريكيز التي كانت تسحب عربة طفلها الصغير النائم "أوناغ".

ووفقًا لتقرير نشره موقع Page Six، أصيبت الممثلة آمبر بجرح قوي في ركبتها خلال تدريباتها استعدادًا للمشاركة في ماراثون الركض السنوي في مدينة نيويورك، والذي سيقام في أول شهر نوفمبر.

ويجدر بالذكر أن آمبر كانت تتصدر العناوين في الفترة الأخيرة بسبب قضية طلاقها من النجم العالمي جوني ديب، حيث اتهمته بالعنف المنزلي في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست". وانتهت القضية بتسوية بين الطرفين ودفع ديب مبلغًا قدره مليون دولار فقط كتعويض لها.

في ختام هذا التقرير الصحفي، نلتقط هذه الصورة الجديدة للممثلة آمبر هيرد وهي تسير بصعوبة بعكازين، وتعتبر هذه الصورة مثالًا حيًا على قوتها وإصرارها على التغلب على الصعاب. بعد معركتها الشخصية والقانونية الصعبة مع طليقها جوني ديب، تظل آمبر هيرد قوية وعازمة على مواصلة حياتها بكل إيجابية وتفاؤل. نتمنى لها الشفاء العاجل والنجاح المستمر في مستقبلها الفني والشخصي.