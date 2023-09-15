انت الان تتابع خبر احتفال مليء بالغموض والتوقعات: إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف وتتوقع سنوات قادمة مليئة بالخير والمفاجآت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت الكاتبة إنجى علاء أن تحتفل بعيد ميلاد زوجها النجم يوسف الشريف بطريقة خاصة، حيث نشرت صورة تجمعها به على حسابها في تويتر، وعبرت عن مشاعرها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك، عيد ميلاد سعيد حبيبي".

يشارك النجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في الماراثون الرمضاني القادم عام 2024، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "الراكون"، والذي يعد العمل الثالث الذي يجمعهما. المسلسل من تأليف إنجي علاء وبطولة يوسف الشريف وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

تجمع يوسف الشريف وإنجي علاء للمرة الأولى في مسلسل "لعبة إبليس" الذي تم عرضه عام 2015، حيث كتبت إنجي علاء السيناريو والحوار للعمل، وشارك في بطولته شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، وتم إخراجه بواسطة شريف إسماعيل.

أما العمل الثاني الذي قدمه يوسف الشريف في الدراما فهو مسلسل "كوفيد 25"، والذي تم عرضه في رمضان عام 2021، وتدور أحداثه في عام 2025، حيث ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويتحمل الطبيب ياسين المصري مسؤولية كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.