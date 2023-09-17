انت الان تتابع خبر رسالة مفاجئة وعاجلة من الزعيم عادل إمام لـ بيومي فؤاد.. لن تصدق ماذا قال له!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الساعات الماضية، قام الفنان بيومي فؤاد بحضور برنامج "يحدث في مصر" كضيف. وخلال البرنامج، كشف بيومي فؤاد أن الزعيم عادل إمام قد أعطاه نصيحة غير متوقعة.

قال بيومي فؤاد: "قال لي الأستاذ عادل إمام أن أكون قوياً، ولكنني لا أعرف كيف أرد عليه".

وأضاف: "منذ أيام عملت جمعية لإدخال أبنائي إلى المدرسة ولم أعمل أي شيء دون أن يكون على المستوى المطلوب".

كما لفت إلى أنه يتم استضافته في بعض الأعمال الفنية كضيف شرف، وبعدها يكتشف أنه البطل الرئيسي للعمل، وعلق قائلاً: "أخشى أن أختار أدواري وأزعج الآخرين".

في وقت سابق، صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، بأن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وأعرب عن استغرابه من محاولات انتهاك حياته الشخصية من قبل بعض الفنانات اللواتي يطالبن بزيارته.