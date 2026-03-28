أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم عكس الاتجاه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 10:34 مساءً - سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعًا طفيفًا للمعدن الأصفر، وسط حالة من التباين الواضح بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة على حركة الأسعار.

وبحسب تقرير منصة "آي صاغة"، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6890 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 7874 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5906 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 55120 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم ترتفع 30 جنيهًا للجرام

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن السوق المحلية تشهد دعمًا قويًا من الطلب، خاصة مع توجه المواطنين والمستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أن هذا الإقبال ساهم في تحييد أثر التراجع العالمي، ودفع الأسعار للارتفاع محليًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

أسعار الذهب عالميًا تتراجع للأسبوع الرابع بسبب الفائدة

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل 4494 دولارًا، رغم تحقيقها مكاسب قوية خلال جلسة الجمعة بدعم من تراجع الدولار وزيادة الطلب الاستثماري.

ورغم هذا التحسن المؤقت، لا يزال الذهب يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتي تقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا لا يعتبر عائدًا، إلى جانب صعود عوائد السندات الأمريكية.

ارتفاع أسعار النفط والتوترات السياسية يدعمان الذهب

تزامنت تحركات الذهب مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، حيث استقر خام برنت أعلى مستوى 105 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

كما شهدت الأسواق مؤخرًا موجة بيع قوية دفعت الذهب للتراجع بنحو 15% خلال الشهر الجاري، نتيجة قوة الدولار وارتفاع العوائد، إلا أن ما يُعرف بـ المشترين الانتهازيين عادوا مجددًا للاستفادة من انخفاض الأسعار، ما ساهم في تقليص الخسائر.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات قيام البنك المركزي التركي ببيع نحو 60 طنًا من الذهب خلال الأسبوعين الماضيين لتوفير السيولة، وهو ما أدى إلى تراجع احتياطياته لأدنى مستوى في 13 شهرًا.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال التوقعات طويلة الأجل إيجابية، حيث تشير تقديرات مؤسسات مالية إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بنهاية العام، مدعومًا باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها تحديد اتجاه السياسة النقدية، وبالتالي رسم ملامح حركة الذهب خلال المرحلة القادمة.