طقس السعودية الأحد 29 مارس: استقرار وأجواء مناسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 10:34 مساءً - تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الاستقرار في الطقس بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية غدًا الأحد، حيث تسود أجواء ربيعية مريحة تجمع بين السماء الصافية ودرجات الحرارة المعتدلة، ما يوفر ظروفًا مثالية للأنشطة اليومية والتنقل.

درجات الحرارة في السعودية غدًا الأحد 29 مارس

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع طقس مشمس ومستقر في أغلب المناطق، وتساهم الرياح الغربية، التي تتراوح سرعتها بين 10 و15 كم/ساعة، في تلطيف الأجواء، خاصة مع انخفاض نسبة الرطوبة إلى نحو 22%، ما يقلل الشعور بالحرارة ويجعل الطقس ملائمًا للخروج.

حالة الطقس نهارًا في السعودية وتحذيرات الأشعة فوق البنفسجية

تسود أجواء صافية إلى مشمسة غالبًا، مع ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات عالية خلال فترة الظهيرة، الأمر الذي يتطلب الحذر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتشرق الشمس في تمام الساعة 06:16 صباحًا، بينما يكون الغروب عند الساعة 06:36 مساءً، ما يعني يومًا طويلًا نسبيًا بأجواء مستقرة.

طقس السعودية ليلًا الأحد 29 مارس

خلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة إلى نحو 21 درجة مئوية، مع ظهور سحب متفرقة في بعض المناطق دون فرص لهطول الأمطار، وتستمر الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية بسرعة تتراوح بين 10 و15 كم/ساعة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة قليلًا إلى 27%، وتبقى الأجواء معتدلة ومناسبة للأنشطة الليلية.

بشكل عام، يعكس طقس الغد حالة من الاستقرار والاعتدال، ما يجعله مناسبًا للتنزه والسفر ومختلف الأنشطة الخارجية، في ظل غياب أي تقلبات جوية مؤثرة.