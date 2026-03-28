طقس مصر غدًا الأحد 29/3/2026: تقلبات جوية بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 10:34 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 29 مارس 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات الجوية الملحوظة التي تشمل انخفاضًا في درجات الحرارة صباحًا، مع فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح على مناطق متفرقة.

الطقس غدًا في مصر يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة

توقعت الهيئة أن يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الأولى على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الشمالية، على أن يتحول تدريجيًا إلى طقس مائل للدفء أو مائل للحرارة خلال فترة النهار، ومع حلول الليل، تعود الأجواء الباردة مجددًا، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في مصر

أوضحت التوقعات وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية أن تكون غزيرة أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل إلى 20%، كما تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشبه جزيرة سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة ومتفرقة، وقد تؤثر على حركة التنقل في بعض الأوقات.

الرياح المثيرة للأتربة غدًا تؤثر على الرؤية في جنوب الصعيد

حذرت الهيئة من نشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء البلاد، خاصة في مناطق وسط وجنوب الصعيد وشمال البحر الأحمر، حيث قد تكون هذه الرياح محملة بالرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية واضطراب الأجواء.

وأكدت الأرصاد أن هذه الظروف الجوية قد تؤثر على الأنشطة اليومية، خاصة القيادة على الطرق السريعة والأنشطة الخارجية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، وارتداء ملابس مناسبة، ومتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.