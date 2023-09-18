انت الأن تتابع خبر أغرب واقعة في تاريخ المملكة.. شجرة ثمينة تتسبب بحصول مواطن سعودي على وظيفة مرموقة وبراتب كبير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصة غريبة ومدهشة لمواطن سعودي، حيث تمكن من الحصول على وظيفة مرموقة وبراتب كبير بفضل شجرة صغيرة سقاها.

ذكر المواطن السعودي في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيك توك" أنه كان في طريقه لتقديم طلب وظيفة إضافية في شركة معروفة في مكة المكرمة، عندما عثر على شجرة صغيرة تحتاج إلى الماء.

بدلاً من تجاهل الشجرة والمضي في طريقه، قرر المواطن سقايتها بالماء وتمنى في داخله أن يجعل الله أجر سقايتها في توظيفه في مكان يتناسب مع وضعه ومنزلته، ومكان يحفظ كرامته.

وبعد ثلاثة أسابيع فقط من تلك الحادثة، تلقى المواطن سعودي عرض وظيفة في شركة مرموقة براتب كبير ومميزات مغرية.

قصة هذا المواطن السعودي تعكس قوة الإيمان والثقة بالله، حيث أنه لم ييأس ولم يستسلم للظروف الصعبة، بل قام بفعل الخير وترك أمره لله، وكانت النتيجة وظيفة مرموقة ومناسبة له.

تعتبر هذه القصة دليلاً على أن الأعمال الصالحة تجلب النجاح والتوفيق، وأن الثقة بالله والتوكل عليه هما المفتاح لتحقيق الأهداف والتغلب على الصعاب.

في مقطع الفيديو، يظهر المواطن السعودي في مكان عمله الحالي، وهو مبنى الشركة. وعندما يشير إلى هذا المكان، يعبر عن تقديره لله الذي جعله يصل إلى هنا، ويعتبر ذلك نعمة من الله.

ويشير المواطن أيضًا إلى بداياته في العمل، حيث كان يعمل في الدور الأول من المبنى، ثم تمكن من التقدم والانتقال إلى الدور العلوي، سواء الرابع أو الخامس. ويعبر عن شكره لله على هذه الفرصة ويقول إن الله أنعم عليه بزملاء عمل مميزين يفوقون توقعاته.

في نهاية المقطع، يرغب المواطن في تقديم نصيحة للجميع. يعتقد أنه من الضروري أن يستثمر الجميع في خدمة المجتمع، ويشير إلى أن الاستثمار في الشارع العام يمكن أن يكون عن طريق سقاية الزرع أو مساعدة الآخرين في تنقلاتهم أو أي نشاط آخر يخدم البلاد والمواطنين. ويدعو الجميع للتضرع إلى الله والدعاء لأن يجعل أجرهم في هذه الأعمال الخيرة يسد حاجاتهم ويحقق أمانيهم.