المرأة التي جعلت مقدم برنامج احمر بالخط العريض يتمنى الاعتزال من التقديم.. بالرغم من ضرب طليقها لها ارادة العودة له بسبب قدرته الخارقه في هذا الأمر..لن تصدق!!

انت الان تتابع خبرالمرأة التي جعلت مقدم برنامج احمر بالخط العريض يتمنى الاعتزال من التقديم.. بالرغم من ضرب طليقها لها ارادة العودة له بسبب قدرته الخارقه في هذا الأمر..لن تصدق!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت السيدة ريما في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عن رغبتها في العودة إلى طليقها، وأعربت عن مشاعر الحب التي تحملها نحوه.

وفي حلقة "امرأتان" من البرنامج، أشارت ريما إلى أنها اضطرت للطلاق من زوجها ولم تحصل على حقوقها، وأكدت أنه كان يعتدي عليها بالعنف. وكشفت ريما أن مدة الزواج استمرت لمدة سنتين ونصف السنة، وانتهت بعد أن اكتشفت خيانته لها في منزلها.

تضمنت الحلقة مواجهة بين ريما وطليقها زياد. وتساءل الجمهور عن كيفية انتهاء هذه المواجهة وماذا قال زياد؟ وهل قبل زيادة بالعودة إلى طليقته ريما؟