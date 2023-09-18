انت الان تتابع خبر خيانة زوجية صادمة! زوجة مغربيه حسناء تفاجأ بخيانة زوجها على سريرها برفقة صديقاتها المقربات.. وما حدث بعد ذلك سيصدمك!"والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -حققت حلقة برنامج المسامح كريم نجاحًا كبيرًا واستحسانًا واسعًا من الجماهير. استعرضت الحلقة قصة زوجين مغربيين انفصلا بعد سنتين فقط من الزواج. وتعود أسباب الانفصال إلى اكتشاف الزوجة سارة، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، خيانة زوجها أسعد لها مع صديقتها المفضلة. صدمت سارة عندما رأت زوجها وصديقتها في سريرها معًا، مما دفعها لطلب الطلاق فورًا.

أبدى المتابعون صدمتهم من الجمال الذي ظهرت به سارة في البرنامج، وعبروا عن غضبهم الشديد تجاه الزوج الذي لم يستطع الحفاظ على زوجته الثمينة. حققت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة بلغت 30 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.