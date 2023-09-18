انت الان تتابع خبر عروس كويتية شديدة الجمال تصعق الجميع وتطلب الطلاق في ليلة دخلتها بعد ما قام العريس بهذا الأمر الصادم بها!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة غريبة ومدهشة، قدم زوجان في الكويت طلبًا للطلاق بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عقد قرانهما. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن سخر العريس من العروس أثناء مغادرتهما حفل الزفاف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

وأثناء خروج الزوجين من قاعة المحكمة، تعثرت العروس وسقطت على الأرض، فلم يكتف العريس بالتعبير عن القليل من الاهتمام والاعتناء، بل قام بسبها والاستهزاء بها بشكل مهين. وكانت هذه اللحظة الأخيرة هي الشرارة التي أشعلت نيران الغضب والإحباط في قلب العروس.

فور سماع العروس للكلمات القاسية التي صدرت من فم العريس، قررت اللجوء إلى القاضي وطلبت منه إنهاء الزواج فورًا. وبعد أن استمع القاضي إلى القصة المحزنة، قرر قبول طلب العروس والسماح لها بالطلاق