انت الان تتابع خبر عروسة سعودية تفر في ليلة زفافها من سرير الزوجية وتطلب الشرطة لإنقاذها من زوجها.. لن تصدق ماذا فعل بها دون رحمة ولا شفقة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية وعنيفة على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، تدخلت رجال الشرطة واستمعوا لأقوال العروسين ولذويهما، تخوفًا من حصول ردود فعل مستقبلية.

وفيما أظهرت تطورات القضية أن العروس لن تنفصل عن عريسها، إلا أن السلطات رفعت دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تتعلق بأعمال شغب طفيفة. تعرضت العروس في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها ضربة بطول ذراعه إلى رأسها، رغم أن الجميع في تلك اللحظة كان في لحظات فرح. ووجه العريس ضربة قوية على رأس العروس بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو أنها تقليدية في مثل هذه المناسبات.

تداول مقطع فيديو من أوزبكستان لعروس وعريسها يقومان بلعبة تقليدية صغيرة خلال زفافهما، وفازت العروس في اللعبة مما جعل العريس يشعر بالإحراج والغضب ويقوم بضربها على رأسها بقوة، مما تسبب لها بالألم والحرج.