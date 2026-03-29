وفاة طبيب امتياز بمصر بسبب عدوى.. نقابة الأطباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 06:29 مساءً - أعلنت نقابة الأطباء وفاة الطبيب الشاب حسام الفقي، طبيب الامتياز بمستشفيات جامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بعدوى الالتهاب السحائي، والتي انتقلت إليه أثناء تعامله مع إحدى الحالات المرضية خلال تأدية عمله.

وفاة طبيب امتياز في مصر بسبب عدوى الالتهاب السحائي

أعربت النقابة، في بيان رسمي، عن بالغ حزنها لرحيل الطبيب في بداية مسيرته المهنية، مؤكدة أنه كان نموذجًا مشرفًا للشباب في مهنة الطب، حيث أدى واجبه الإنساني بكل إخلاص وتفانٍ، مجسدًا قيم التضحية في خدمة المرضى رغم المخاطر التي تحيط بالعمل الطبي.

وقدمت النقابة خالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه، داعية الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر، وأن يكون ما قدمه من علم وعمل في ميزان حسناته.

نقابة الأطباء تكشف إجراءات الوقاية من الالتهاب السحائي

في سياق متصل، شددت نقابة الأطباء على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية، محذرة من التعامل مع الحالات المشتبه بها دون استخدام وسائل الحماية الشخصية اللازمة، مثل القفازات والكمامات والواقيات الطبية، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مشتبهة، والحصول على التطعيمات الوقائية، خاصة ضد الأمراض المعدية.

كما دعت النقابة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال توفير مستلزمات الوقاية بشكل مستمر، وتطبيق برامج تدريب إلزامية في مكافحة العدوى، إلى جانب إتاحة اللقاحات بشكل دوري ومجاني للعاملين بالقطاع الصحي، والتأكد من الالتزام الصارم بالبروتوكولات الطبية داخل المستشفيات.

وجددت النقابة مطالبها بضرورة إدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي، لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة، أسوة بباقي العاملين في الدولة، خاصة في ظل ما يتعرضون له من مخاطر يومية خلال فترة التدريب.