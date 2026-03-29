تطورات جديدة في مستقبل داني كارفاخال قائد ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 06:29 مساءً - يسيطر الغموض على مستقبل داني كارفاخال مع ريال مدريد، حيث لا يزال القائد الإسباني ينتظر حسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بختام الموسم الجاري، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق رسمي حتى اللحظة يضمن استمراره داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن سياسة "الانتظار" هي العنوان الأبرز لمستقبل كارفاخال حالياً، حيث يفضل النادي الملكي تأجيل القرارات النهائية بشأن الحرس القديم إلى الأمتار الأخيرة من الموسم، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر سابقاً مع أسماء ثقيلة مثل ناتشو وفيرجيل ومودريتش، مما يضع الظهير الأيمن في حالة من الترقب قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية ارتباطه القانوني بالفريق.

وعلى الرغم من الطفرة البدنية الواضحة التي يعيشها بطل أوروبا ومساهماته الفنية المتصاعدة، إلا أن الإدارة لم تفتح خطوط المفاوضات الرسمية بعد، وهو ما فتح الباب أمام أندية عدة استفسرت عن نوايا اللاعب، لكن رد كارفاخال جاء حاسماً بمنح الأولوية المطلقة لريال مدريد، معلقاً كافة خططه المستقبلية لحين الاجتماع برئيس النادي وحسم مصيره بشكل نهائي.