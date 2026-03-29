تطور مفاجئ قوية لأرسنال.. إصابة ثنائي الجانرز قبل استئناف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 06:29 مساءً - تلقى نادي آرسنال ضربة موجعة في توقيت حرج من الموسم، وذلك قبل بدء معاركه الحاسمة التي يستهلها بمواجهة ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تأتي هذه الأنباء في وقت يتربع فيه "الجانرز" على عرش صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، مع استعداده لموقعة سبورتينج لشبونة الأوروبية الأسبوع المقبل.

إصابة مدافع أرسنال قبل استئناف مباريات الدوري الانجليزي و دوري ابطال اوروبا

المدافع بييرو هينكابي فاجأ جماهير النادي اللندني بتعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب الإكوادور في فترة التوقف الدولي الحالية، وحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن اللاعب غادر معسكر بلاده بالفعل بعد فحوصات طبية أولية، ومن المنتظر وصوله إلى لندن لإجراء تقييم دقيق تحت إشراف الجهاز الطبي لآرسنال للوقوف على حجم الإصابة ومدة غيابه.

ايزي لاعب ارسنال يتعرض للإصابة لينضم لمستشفى المدفعجية

هذه الإصابة لم تكن الوحيدة التي ضربت صفوف متصدر "البريميرليج"، إذ انضم هينكابي إلى زميله إيبيريتشي إيزي الذي غادر هو الآخر معسكر المنتخب الإنجليزي بداعي الإصابة، ليدخل المدرب ميكيل أرتيتا في دوامة من الحسابات الفنية لتجهيز البدائل المناسبة قبل العودة للمنافسات المحلية والقارية.