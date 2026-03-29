الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس: أقول لمن كلفني كفاية دم ضيعت عمري هدر في فكرة فاضية عشان سلطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 06:30 مساءً - إستكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية، والدفع بعضوي الحركة (أحمد محمد عبد الرزاق أحمد غنيم، إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر) لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ 7 من يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما، مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على المخطط المشار إليه بالخارج القيادي الإخواني الهارب/ علي محمود محمد عبد الونيس، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية، أبرزها القضية رقم 120 لعام 2022 جنايات عسكرية (محاولة استهداف الطائرة الرئاسية)، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق، واستقدام القيادي الإخواني الهارب من إحدى الدول الإفريقية.

وقد أدلى المذكور باعترافات حول نشاطه لجماعة الإخوان الإرهابية من بينها ما يلي: مشاركته في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية أبرزها:

استهداف كمين العجيزي بمحافظة المنوفية.

تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب أفراد الشرطة بمدينة طنطا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

اغتيال العميد أركان حرب/ عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور.

تسلله خلال عام 2016 لإحدى الدول المجاورة بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب/ يحيى موسى، وتواصله مع قيادات تنظيم المرابطون الذي تم تأسيسه من جانب المعدم/ هشام العشماوي وتدشين معسكر بإحدى دول الجوار لتدريب عناصر الحركة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والأسلحة الثقيلة والمتفجرات.

قيامه وقيادات حركة حسم الإرهابية الهاربين بالخارج (يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، محمد رفيق إبراهيم مناع، علاء علي علي السماحي، محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ) خلال عام 2019 بالتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالبلاد ودفعهم لعناصر الحركة المدربين لتجهيز عدد من السيارات المفخخة والتي انفجرت إحداها أمام المعهد القومي للأورام بالقصر العيني.

قيامهم مؤخراً خلال عام 2025 بالدفع بكل من الإرهابيين (محمود شحتة علي الجد، مصطفى أحمد محمد عبد الوهاب) المتواجدين بالخارج بالعودة للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك نتيجة رصدهما وضبطهما بمعرفة الأجهزة الأمنية.

تأسيسه وعدد من قيادات الحركة، أبرزهما (يحيى السيد إبراهيم موسى، رضا فهمي محمد خليل) لمنصة إعلامية باسم (مؤسسة ميدان) تهدف إلى الترويج للأكاذيب والشائعات والأخبار المغلوطة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد وتحريض المواطنين، خاصة الشباب صغار السن، على ارتكاب أعمال عدائية ضد مقدرات بلادهم، لتمكين الجماعة الإرهابية للعودة للمشهد السياسي.

تم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في التصدي بكل حزم لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.



اعترافات الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس

اعترف الإرهابي على عبد الونيس قائلا: "أنا علي محمود محمد عبد الونيس، عندي 34 سنة، استخدمت أسماء حركية أثناء عملي في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي أكثر من اسم؛ عمر، وكريم، والبرنس، وآدم، وهشام، ومحمد فريد، والصياد، وأخيرا استخدمت اسم أحمد. وانضميت لتنظيم الإخوان في فترة دراستي الجامعية في كلية الزراعة جامعة الأزهر وأنا من زاوية البقلي، مركز الشهداء، محافظة المنوفية. وفي سنة 2012 تم تكليفي بالعمل في لجنة العمل العام، وبعدها توليت مسؤولية لجنة الحراك في جامعة الأزهر في القاهرة.

في سنة 2014 انضميت للجنة العمل النوعي في جامعة الأزهر ومنها تواصل معايا يحيى موسى وكلمني، وعرض عليا فرصة السفر والتدريب في قطاع غزة. وبالفعل سافرت لقطاع غزة من خلال أحد الأنفاق، وتم تدريبي هناك على عدد من الدورات والتدريبات العسكرية زي مهارات الميدان ومضاد للدروع، ومضاد طيران، وهندسة المتفجرات، والقنص. وفضلت 4 شهور في قطاع غزة، وبعد كده تم رجوعي لمصر بتكليف من يحيى موسى لتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والمسلحة داخل مصر، وكان منها استهداف كمين العجيزي، واستهداف مركز الشرطة في طنطا، واغتيال اللواء عادل رجائي تحت بيته في مدينة العبور. وبعدها تم تكليفي بالسفر لدولة الصومال، لاستكمال العمل من هناك. وهناك حاولنا تنفيذ عدد من العمليات العسكرية زي استهداف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون في منطقة طرة واستهداف وزير البترول لكن العمليات فشلت ومتمتش.





بعدها تواصل معايا يحيى موسى وسألني عن هل تم تدريبي على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران زي سام 7 وسام 17؟ وأجبته بالفعل أنه تم تدريبي على الصواريخ في قطاع غزة. وأخبرني إن فيه عملية كبيرة بيتم التجهيز ليها خلال الفترة اللي جاية وإني أنا مطلوب مني إن أنا أدرب أحد العناصر على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف عشان يقوم بتنفيذ العملية.

وأضاف: "تواصل معايا تاني يحيى موسى وأخبرني إنه تم التواصل مع تنظيم المرابطون بقيادة هشام عشماوي وعماد عبد الحميد، لتأسيس معسكر تدريبي في الصحراء الغربية لتدريب العناصر والأفراد على العمل المسلح وعشان تكون قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية داخل مصر. وبعدها تواصل معايا وسألني عن هل تدربت على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران زي سام 7 ولا لاء؟ وعشان عندنا عملية كبيرة بيتم التجهيز ليها وهي استهداف الطيارة الرئاسية من خلال صواريخ محمولة على الكتف".

وأخبرته أنه بالفعل تم تدريبي على الصواريخ داخل قطاع غزة وبعدها بلغني أنه من خلال تواصلهم مع تنظيم المرابطون وهشام عشماوي إنه فيه أفراد بالفعل في تنظيم المرابطون تم تدريبهم على الصاروخ ومش محتاجين إنه هو إن أنا أدرب حد على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف. وبعدها بالفعل تم محاولة استهداف الطيارة الرئاسية من خلال صواريخ محمولة على الكتف لكن العملية فشلت.

بعدها سعت حركة حسم بقيادة يحيى موسى وعلاء السماحي لإحداث حدث جلل داخل مصر وكان من خلال تفخيخ عدد من السيارات وتم تفجيرها بالقرب من معهد الأورام. بعدها توجهت لحلمي الجزار عشان يساعدني في الحصول على فيزا لإحدى الدول، وبالفعل ساعدني حلمي الجزار في الحصول على فيزا، وبرضه في مسألة الحصول على جواز سفر في آخر محطة من محطاتي مقابل 10,000 دولار وفاتحني عبد الفتاح عطية في الانضمام للجنة الإعلام والتسريبات، ودي المسؤول عنها صهيب عبد المقصود وعبد الرحمن الشناف وعبد المجيد مشالي، وهدفها هو الحصول على معلومات وبيانات العاملين في الدولة، وكذلك تأليب الرأي العام من خلال إنشاء عدد من المواقع الصحفية اللي في ظاهرها إن هي تكون مؤيدة للدولة لكن الهدف منها هو التواصل مع المسؤولين والعاملين في قطاع الدولة، من خلال مراسلين صحفيين وصحفيين عاديين لاستغلال المعلومات دي والمواضيع المهتمة بيها الدولة لزعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وكذلك لتأليب الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم. ومنها (جوار) ودي طريقة عملها إن هي بتتكلم عن المحبوسين السياسيين والموجودين في السجون داخل مصر للضغط على النظام وتأليب الرأي العام على الدولة.

وبالتزامن مع تلك التحركات صدرت لي تعليمات بتجنيد عدد من العناصر والأفراد داخل مصر للمشاركة في عمليات لصالح تنظيم حركة حسم. وبالفعل تواصلت مع محمود الجد واللي كان دوره تجنيد وفرز عدد من العناصر والأفراد داخل مصر للمشاركة في عمليات لصالح التنظيم، وكذلك إنشاء واجهات يتم استخدامها في تنفيذ العمليات. وتواصلت مع مصطفى فتحي واللي نظراً لمستواه الاجتماعي والمادي العالي، قدر يفتح لنا دواير جديدة للتجنيد ويستقطب ويجند عدد من العناصر والأفراد من نفس مستواه المادي والاجتماعي للمشاركة في عمليات ومهام لصالح تنظيم حركة حسم.

وأيضاً تم تأسيس مؤسسة ميدان، مؤسسة ميدان هي الذراع السياسي لحركة حسم المسلحة، والقائم عليها يحيى موسى، ورضا فهمي، ومحمد مناع اللي هو الشهير بمحمد منتصر، ومحمد إلهامي، وأحمد مولانا، وهدفها أو أهدافها توسيع الحاضنة الشعبية للذراع المسلح حركة حسم، واستقطاب وتجنيد عدد من الشباب خارج التيار الإسلامي داخل مصر وخارجها للقيام والمشاركة في العمليات المسلحة وتنظيم حسم المسلح. وقاموا بعمل عدد من الفعاليات والأنشطة تم عمل بودكاست مع منتصر للتواصل أو لتوسيع الحاضنة الشعبية وللتواصل مع الجمهور أوسع خارج نطاق جماعة الإخوان.

وقال الإرهابي على عبد الونيس: "كان من أبرز الأحداث اللي حصلت بناءً على التحركات اللي قامت بيها مؤسسة ميدان، إنه تواصل معايا مصطفى عبد الرازق واللي بيعمل في أحد المؤسسات الإعلامية الشهيرة الموجودة بالخارج وعرض عليا فكرة إنه لابد من توحيد الجهود والتحركات الجماعية لكل المعارضة ذات الطابع الإسلامي اللي موجودة في الخارج، بهدف يعني توحيد الجهود وتنفيذ عمليات وفعاليات سواء عسكرية أو ثورية داخل مصر. وأعطاني بالفعل تمويل مادي بهدف استقطاب وتجنيد عدد من الشباب والأفراد داخل مصر للمشاركة في الاستراتيجية الجديدة وتنفيذ عمليات داخل مصر".

وبالتزامن مع تحركات مؤسسة ميدان اللي كنت بتكلم عنها، تم اتخاذ قرار من مجلس قيادة حركة حسم بإعادة إحياء العمل المسلح داخل مصر واستهداف الدولة ومؤسساتها، وبناءً عليه تم نشر الإصدار المرئي لتدريبات حركة حسم وعناصرها وأفرادها في عدد من الدول، وتم تكليف أبرز العناصر والكوادر الميدانية للوصول لإحدى الدول المجاورة لمصر، يعني تمهيداً لتسللهم داخل مصر لتنفيذ عمل مسلح داخل مصر. لكن الأجهزة الأمنية المصرية كانت أسرع في رصد المخطط واستهداف العناصر بعد تسللهم ودخولهم مصر واستهدافهم في منطقة أرض اللواء.

وأكمل الإرهابى على عبد الونيس: "يعني الحركة كانت شايفة إن رد الدولة بالسرعة دي وإحباط المخطط كان من أقوى الضربات اللي انضربت فيها الحركة وكان بيعكس صورة إن مؤسسات الدولة وأجهزتها مش ساكتة يعني أو إن هي مش غافلة عن تحركات الحركة سواء في الدولة أو في الدول المجاورة. ولما قابلت يحيى موسى وأحمد الصعيدي بعد الحدث كانوا شايفين وتحليلهم إن الضربة الأمنية كانت من أقوى الضربات المؤثرة في التنظيم وكانت هزة تنظيمية بالنسبة لأفراد التنظيم وقياداته".

التنظيم والجماعة صوروا الحرب حرب دين وهي مش كده، هي كانت حرب سلطة حرب كرسي يعني... حرب كرسي، حرب السلطة والكرسي متستاهلش ظفر واحد مش دم. وأقول لقيادات التنظيم المسلح اللي لسة لحد دلوقتي بيشتغلوا في تنفيذ عمليات ضد الدولة كفاية. كفاية، كفاية أرواح الشباب اللي ضيعتوها. وكفاية، وكفاية أعمارهم اللي بتضيع في السجن، بدون سبب يعني إلا بس عشان مصالح شخصية، سواء مصالح شخصية أو سياسية يعني. أو فلوس ماهو كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد بيدور على مصلحة بيجري وراها اللي بيدور على منصب واللي بيدور على فلوس واللي بيدور على جاه. فكفاية، كفاية حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيوجه الشباب وبيضيع أعمارهم مقابل لا شيء يعني.

أقول للي كلفني بكده كفاية، كفاية دم عموماً يعني كفاية دم، يعني بعد ما بعد ما قعدت وفكرت مع نفسي حسيت إني إني ضيعت عمري هدر يعني. لا شيء مقابل لا شيء في فكرة فاضية في فكرة مفيهاش مفيهاش أي حاجة. عشان كرسي؟ عشان سلطة؟

وأوجه أوجه رسالة لمراتي إن هي يعني... تهتم تهتم بابننا وتربيه تربية صحيحة، تربية على الإسلام الصحيح يعني. ما تنضمش لأي تنظيمات ولا أي مؤسسات ولا أي فكر غير صحيح. ما تنضمش لأي حاجة ولا تخليه ينضم لأي تنظيمات ولا أي مؤسسات هو الإسلام، الإسلام كفاية يعني. وهوجه رسالة لابني محمد [يبكي] لو شوفت ابني هقول له هقول له خلي بالك من نفسك يعني، نفسك نفسك غالية فمضيعهاش في الفاضي. مضيعهاش في حاجة، في حاجة متستاهلش. كل الدنيا متستاهلش إن إنت تضيع نفسك عليها. لا حكم ولا سلطة ولا حرب بين بين كرسي ولا أي حاجة، مفيش حاجة تستاهل إن إنت تضيع نفسك عليها. حافظ على نفسك وحافظ على أمك وراعي ربنا في حياتك كلها. ما تعملش حاجة حرام، لأن الوقفة قدام ربنا... الوقفة قدام ربنا صعبة، محدش فينا، محدش فينا يستحمل الوقفة قدام ربنا، فلازم تكون مستعد للوقفة دي أو لليوم ده.

وتابع الإرهابي فى اعترافه: "يعني أنا بدعي ربنا يسامحني والله، أنا بدعي ربنا يسامحني وبطلب من كل اللي بيحبوني إن هما يدعولي إن ربنا يسامحني على أي حاجة غلط أنا عملتها في حياتي. على أي دم حرام أنا شاركت فيه ولا.. دعيت ليه ولا حتى دربت حد عليه. يعني مفيش حد بيبقى جاهز يقابل ربنا وهو وهو عامل ذنوب ولا عامل وهو وهو حتى مشارك في دم ولا أي حاجة.. الدم، دم دي كبيرة جداً. يعني كبيرة جداً عند ربنا دم أي حد يعني أنا شاركت فيه سواء بعلم أو بدون علم أو بقصد أو بدون قصد، فأنا فأنا متحملش أقف قدام ربنا بيه ماقدرش ماقدرش ماقدرش أقف قدام ربنا بيه عشان خايف من حساب ربنا طبعاً".