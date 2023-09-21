انت الأن تتابع خبر بدأت أكبر كارثه في العالم .. مصر تستغيث وتطلق التحذيرات والإنذارات العاليه وعلى السكان اتخاذ هذه الاجراءات من الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت مصر من ظاهرة خطيرة تهدد جميع دول العالم حتى نهاية العام الجاري 2023، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية للمساعدة في حماية الأرواح وسبل العيش.

صدر تقرير من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري يحذر من عودة ظاهرة "النينيو" وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن "النينيو" تسببت في تسجيل العالم لأعلى درجة حرارة في تاريخه، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة في العالم في الثالث من يوليو 2023 17 درجة مئوية لأول مرة، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة مئوية منذ أغسطس 2016، وتصبح الأعلى ارتفاعًا والأكثر دفئًا منذ بدء مراقبة درجات الحرارة عبر الأقمار الصناعية في عام 1979.ووفقًا للتقرير، يحدث ظاهرة "النينيو" في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادة من 9 إلى 12 شهرًا. وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن عام 2016، الذي كان الأكثر احترارًا، شهد ارتفاعًا بلغ 0.99 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة للقرن العشرين البالغة 13.9 درجة مئوية.

وفقًا لتقرير، يتوقع أن تستمر ظاهرة "النينيو" حتى نهاية العام بنسبة 90٪. تعتبر "النينيو" ظاهرة احترار عالية تؤثر على المناخ العالمي. وتشير التوقعات إلى أن هناك فقط احتمالية بنسبة 10٪ لعودة نمط المناخ المحايد "إنزو". يعزى ذلك إلى التغيرات السريعة والجوهرية في ظروف المحيطات التي شهدتها الأشهر الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن هناك احتمالية بنسبة 66٪ لارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة بين عامي 2023 و2024. وأشار التقرير إلى أن الأرض تتعرض لضربة مزدوجة من الاحتباس الحراري، حيث تسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة العالمية، بالإضافة إلى ظاهرة "النينيو" التي تعد أكبر تأثير طبيعي على الطقس. وتؤدي هذه الظاهرة إلى حدوث طقس شديد القسوة يؤثر على الأرواح وسبل العيش.

ظاهرة "النينيو" هي ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر وتحدث بشكل طبيعي كل سنتين إلى 7 سنوات. وتعلن ظاهرة "النينيو" عندما ترتفع درجة حرارة البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي بمقدار 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط الطويل المدى. وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرًا. وتؤثر تأثيراتها على العالم بشكل تدريجي، ويعتقد المتنبئون أن عام 2024 قد يكون العام الأول الذي تتجاوز فيه البشرية 1.5 درجة مئوية.

وفي عام 2022، سجل متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر. بدأ عام 2016 بظاهرة النينيو القوية، والتي ساهمت في رفع درجات الحرارة العالمية، مما جعله يعتبر الأعلى حرارة على الإطلاق. تعتبر ظاهرة النينيو من الظواهر الطبيعية التي تحدث بشكل دوري في المحيط الهادئ، حيث يتم تسخين مياه البحر في المناطق الاستوائية الشرقية للمحيط. وتؤثر هذه الظاهرة على المناخ العالمي، حيث ترتفع درجات الحرارة وتتغير الأنماط المناخية في مختلف أنحاء العالم.