إغلاق المسجد الأقصى يدخل شهره الثاني

إغلاق المسجد الأقصى يدخل شهره الثانيواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة أمام المصلين، لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما تشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة المقدسة، ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، والدعوة إلى "ذبح القرابين" داخله، مطالبة بفتحه خلال المدة من 2 إلى 9 أبريل المقبل.

في المقابل، يستغل الاحتلال "حالة الطوارئ" ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.