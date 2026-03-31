صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تهدد البلدان منخفضة الدخل بانعدام الأمن الغذائي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 03:00 صباحاً - سي إن بي سي_ أكد صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت اضطرابات خطيرة في اقتصادات الدول الواقعة ‌على خط المواجهة، وتلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للعديد من ​الاقتصادات التي ​كانت ​بدأت للتو ‌في التعافي من أزمات ​سابقة.

وقال صندوق النقد الدولي في مدونة نشرها ​كبار الاقتصاديين في المؤسسة ​المالية العالمية إن الحرب التي ​أشعلتها الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 تسببت في ​صدمة عالمية “غير متكافئة” ​تختلف من دولة لأخرى، كما ​تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

في غضون ذلك، يتحمل كبار مستوردي الطاقة في آسيا وأوروبا العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات: إذ يمر عبر مضيق هرمز ما بين 25 و30% من النفط العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب ليس فقط في آسيا، بل في أجزاء من أوروبا أيضاً.

وتجد الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط في أفريقيا وآسيا صعوبة متزايدة في الحصول على الإمدادات التي تحتاجها، حتى مع ارتفاع الأسعار، وفق بيان الصندوق على موقعه.

وتواجه أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة وتفاقم الأوضاع المالية.

وتُعد البلدان منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي؛ وقد يحتاج بعضها إلى مزيد من الدعم الخارجي، حتى مع تراجع هذا الدعم.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه “رغم أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرقٍ مُختلفة، إلا أن جميعها تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. قد يُؤدي نزاعٌ قصير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكلٍ كبير قبل أن تتكيف الأسواق، بينما قد يُؤدي نزاعٌ طويل إلى إبقاء الطاقة باهظة الثمن وإرهاق الدول التي تعتمد على الواردات”.

وكذلك “قد يستقر العالم في مكانٍ ما بين هذين النقيضين، حيث تستمر التوترات، وتبقى الطاقة مُكلفة، ويُصبح التضخم صعب السيطرة عليه، مع استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية. يعتمد الكثير على مدة استمرار النزاع، ومدى اتساعه، وحجم الضرر الذي يُلحقه بالبنية التحتية وسلاسل التوريد”.

