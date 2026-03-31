مصر وقبرص توقعان اتفاقية لتسريع تنمية حقل أفروديت وربطه بالبنية التحتية المصرية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 02:03 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، توقيع اتفاقية مهمة لتسريع تنمية وإنتاج الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

وتهدف الاتفاقية إلى ربط الحقل بالبنية التحتية المصرية ونقل الغاز إلى مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وشهد الجانبان التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الحكومة المضيفة (Host Government Agreement) بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة “شيفرون” العالمية، حيث وقعها محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وخافيير لاروزا، رئيس الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون.

وتستهدف الاتفاقية وضع إطار حكومي متكامل لتنمية حقل “أفروديت” الواقع في القطاع رقم (12) بالمياه القبرصية، من خلال نقل الغاز الطبيعي المنتج إلى مصر عبر خط أنابيب بحري بطول يقارب 280 كيلومترًا، لربطه بالشبكة القومية للغاز الطبيعي في منطقة بورسعيد.

