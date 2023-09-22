انت الان تتابع خبر سبحان الله كأنها من علامات قيام الساعة.. ولادة طفلة رضيعة بـ 26 إصبعًا وما حدث صادم عندما حركتها تقشعر له الأبدا!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت ولاية راجاستان، شمالي الهند، حادثة غريبة حيث وُلِدَت طفلة بـ 26 إصبعًا، وهي حالة نادرة وغير مألوفة. وعبرت والدتها، سارجو ديفي، البالغة من العمر 25 عامًا، عن سعادتها بولادة طفلتها التي تمتلك 7 أصابع في كل يد و6 في كل قدم.

وعبّرت باقي أفراد العائلة أيضًا عن سعادتهم البالغة بهذا الحدث، حيث يعتبرون حالة الطفلة مصدرًا للحظ السعيد بالنسبة لهم. وأضافوا أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن ما إذا كانوا سيتركون الطفلة بحالتها كما هي أم سيقومون بإجراء جراحي لإزالة الأصابع الزائدة في أطرافها."

وأشار الأطباء إلى أن سبب ولادة الطفلة بأصابع زائدة يعود إلى وجود خلل جيني، مؤكدين أن حالتها الصحية جيدة.