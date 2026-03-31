ترامب يدرس مشاركة دول عربية في تكاليف الحرب مع إيران

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 06:00 صباحاً - سي إن بي سي_ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون مهتماً بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه المسألة.

وعند سؤالها ‌خلال إفادة صحفية عما إذا كانت دول عربية ستساهم في تحمل كلفة الحرب، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه ​فكرة مطروحة لدى ​ترامب.

وأضافت “أعتقد أن الرئيس ​مهتم جداً بدعوتهم للقيام بذلك … إنها ‌فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون ​منه المزيد بشأنها”.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع إيران مستمرة وتمضي على نحو جيد، مشيرة ​إلى أن ما تقوله طهران علناً ​يختلف عمّا تبلغه للمسؤولين الأمريكيين في الغرف المغلقة، ​وأن إيران وافقت في اجتماعات خاصة على بعض النقاط التي طرحتها واشنطن.

وأوضحت أن أي شيء تُصرح به إيران لواشنطن في الاجتماعات الخاصة سيخضع للاختبار، وأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان مُساءلة ​طهران عن ​الوفاء بوعودها.

وأكدت ليفيت أن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة وأن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل، لافتاً إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للحرب الإيرانية قائما ويتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وبشأن مضيق هرمز قالت أمريكا لا تؤيد فرض إيران رسوماً على عبور السفن مضيق هرمز ونتوقع أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتدمير محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح الجمهورية الإسلامية مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت طهران مقترحات سلام أمريكية بأنها “غير واقعية” وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

عسكرياً، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم إن آلاف الجنود من الفرقة 82 ‌المحمولة جوا، وهي فرقة النخبة في الجيش الأمريكي، بدأوا في الوصول إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيزات من شأنها توسيع خيارات ترامب لتشمل نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

وظلت طهران متمسكة بالتحدي في الحرب المستمرة منذ شهر والتي اندلعت بهجمات أمريكية اسرائيلية على إيران في 28 فبراير وامتدت عبر المنطقة، مما أسفر عن مقتل الالاف، وتعطيل إمدادات الطاقة، وتضرر الاقتصاد العالمي. وكان غالبية القتلى المبلغ عنهم في إيران ولبنان، وكان عدد منهم من المدنيين.

