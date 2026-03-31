الصادرات الهندسية ترتفع 37.6% إلى 709.7 مليون دولار خلال فبراير 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 04:10 مساءً - محمد أحمد _ سجلت الصادرات الهندسية المصرية خلال شهر فبراير 2026 نحو 709.7 مليون دولار، محققة نسبة نمو بلغت 37.6%، بقيمة زيادة قدرها 193.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 515.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وعلى الصعيد التراكمي، سجلت الصادرات الهندسية نموًا بنسبة 15.1% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لتبلغ 1.187 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

قطاع المعادن سجل نموًا بنسبة 77% وقطاع مكونات السيارات 43%

وأرجع المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، هذا النجاح إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، حيث حقق قطاع المعادن نموًا بنسبة 77%، تلاه قطاع مكونات السيارات بنسبة 43%، بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت نموًا بنسبة 20.8%.

وعلى مستوى الأسواق الدولية، شهدت الصادرات الهندسية انتشارًا ملحوظًا في أوروبا، من خلال أسواق محورية مثل المجر وتركيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا ورومانيا، إلى جانب سلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا.

كما كشف المجلس عن نمو الصادرات في الأسواق العربية، وعلى رأسها ليبيا والسودان والمغرب ولبنان وسوريا، إلى جانب أسواق آسيوية بارزة مثل قطر والبحرين، فضلًا عن أسواق أفريقية واعدة شملت كينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيا ونيجيريا وموريشيوس وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى.

وأضاف المجلس أن هذا النمو امتد ليشمل أسواقًا أخرى مهمة مثل الولايات المتحدة والأرجنتين، بما يعكس تنوع القاعدة التصديرية واتساع نطاق انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميًا، وفقًا للمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا الأداء القوي يعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع، مشيرًا إلى أن الطفرة المحققة خلال فبراير تُعد ثمرة جهود الشركات المصرية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية، خاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة بالمنطقة.

المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية

وأضاف أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية، لا سيما في أفريقيا وأوروبا، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات المرتفعة مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات الصناعية.

إطلاق بعثات تجارية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لفتح أسواق تصديرية جديدة

وأوضح الصياد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف برامج المجلس وتوسيع نطاق البعثات التجارية، حيث من المقرر تنظيم بعثة إلى تونس في 6 أبريل 2026، والمشاركة في معرض بهولندا يوم 18 مايو، إلى جانب إطلاق بعثات إلى البرازيل والأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية، في إطار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في استدامة النمو وتحقيق معدلات تصديرية أعلى خلال عام 2026.

