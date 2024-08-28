قبل قمة الأهلي والزمالك.. «كاف» يكشف الهوية الجديدة لكأس السوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الهوية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي، مما يفتح فصلا جديدا ومثيرا في قصة كرة القدم الإفريقية المتطورة باستمرار حسبما أكد بيان رسمي اليوم الأربعاء.

وتعتبر كأس السوبر الإفريقي، إحدى المنافسات البارزة للأندية التي تنظمها "كاف"، ويتنافس فيها بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل كأس الكونفيدرالية.

ستُقام كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة 27 سبتمبر، في الرياض، المملكة العربية السعودية.

تستوحي الهوية الجديدة لكأس السوبر الأفريقي إلهامها من مُجسم الكأس الفعلي، تماما كما كان الحال مع الهوية الجديدة التي كشف عنها "كاف" قبيل كأس أمم أفريقيا، في وقت سابق من هذا العام.

يتم إطلاق الهوية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي، مع الزيادة العالمية في النمو والاهتمام بكرة القدم الإفريقية، لتأكيد التزام "كاف" الثابت والمستمر في تحسين صورة العلامة لجميع منافساته.

قال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، السيد فيرون موسونجو أومبا، إن الكشف عن الهوية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، يُضاف إلى تطور كرة القدم الإفريقية، الذي كان ملحوظا وتم الإشادة به عالميا في السنوات الأخيرة.

سيتنافس في نسخة هذا العام من كأس السوبر الإفريقي، قطبا كرة القدم المصرية، نادي الأهلي المصري، الفائز برابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، ونادي الزمالك المصري، بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يضيف إطلاق الهوية الجديدة إلى الحماس المتزايد قبيل المباراة، التي تتزامن مع موسم الرياض 2024، وتتماشى مع نجاح موسم الرياض، في جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، التي حظيت باهتمام دولي كبير في السنوات الأخيرة.