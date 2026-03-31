ضبط (106) آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (106954) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

 

كما تم فحص عدد (1305) سائق تبين إيجابية عدد (49) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (646) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (112) سائق تبين إيجابية (5) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (9) محكوم عليهم بإجمالى (15) حكم ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

