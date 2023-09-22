انت الأن تتابع خبر جنون الغرائز تحول ليلة الزفاف الى مأتم.. العريس المفتول بعضلاته يتحدى زوجته في كثرة العلاقة فسقط ميتاً..وعندما حضرت الشرطة حدث مالم يكن في الحسبان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت لوفيت بالمراهنة مع صديقها على مبلغ 50 ألف نيرة نيجيرية، ووافقت على الرهان واستأجرت غرفة في فندق لهذا الغرض. ومع مرور الوقت، فقد ديفي وعيه وتوفي، مما دفع لوفيت لإبلاغ موظفي الفندق بما حدث وبتفاصيل الرهان الذي أدى إلى وفاة ديفي. تم اعتقال لوفيت وإرسال جثة ديفي للتشريح الشرعي للتحقق من الواقعة.

