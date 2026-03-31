جولة موسعة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بمحافظة الإسكندرية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:38 مساءً - تقوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل في تلك المشروعات .

تفقد منطقة بئر مسعود

ومن المقرر أن تتضمن الجولة الموسعة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد منطقة بئر مسعود وأعمال الحماية البحرية وبعض الكباري و المحاور المرورية والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروع إدارة المخلفات الصناعية وخلية الدفن الصحى بمنطقة الناصرية والمجزر الآلي بالعامرية ، بالإضافة إلى بعض مشروعات التطوير الحضري وتطوير عدد من الميادين والشوارع وتطوير حلقة السمك.