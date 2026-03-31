حقيقة تلوث مياه الشرب في القاهرة.. بيان رسمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - في استجابة سريعة لحالة الجدل التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول إصدار تحذيرات بخصوص تلوث مياه الشرب، وأكدت الشركة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشددة على أن المياه آمنة وصالحة للاستخدام وفق أعلى معايير الجودة.

هل مياه الشرب في القاهرة ملوثة؟

أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان رسمي، أن جميع محطات تنقية المياه تعمل بكفاءة عالية وتخضع لرقابة دورية صارمة، وأكدت أن المياه تمر بعدة مراحل من المعالجة والفحص المعملي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة محليًا ودوليًا.

كما أشارت إلى أن فرق المتابعة تقوم بسحب عينات يومية من مختلف أنحاء الشبكة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وهو ما يثبت بشكل قاطع عدم وجود أي تلوث أو مخاطر صحية مرتبطة باستخدام المياه، وأكدت أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات لا يستند إلى أي مصادر رسمية.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب بالقاهرة

دعت الشركة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة، كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بجودة المياه.

وفي هذا السياق، وفرت الشركة عدة قنوات تواصل مباشرة، أبرزها الخط الساخن 125، بالإضافة إلى خدمة الواتساب عبر الرقم 01006665125، والتي تتيح للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات بسهولة وسرعة.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتقديم مياه شرب آمنة ونقية، مع استمرار جهودها في تطوير منظومة العمل وتعزيز الشفافية لضمان ثقة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة.