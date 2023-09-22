انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو أحمر بالخط العريض.. فتاة مغربية حسناء تصارح زوجها على الهواء مباشرة: نمت مع عدد من الرجال غيرك من أجل إشباع رغباتي الكبيرة والمفاجأة بردة فعل الزوج صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت شابة مغربية زوجها بالحديث عن علاقاتها الجنسية الكثيرة في أحد البرامج التلفزيونية العربية الشهيرة التي تبث بشكل دوري أسبوعيًا على الهواء مباشرة.

وفي برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني الشهير مالك مكتبي على قناة LBC، تحدثت الشابة المغربية "حسنا" عن حياتها الجنسية وعن نظرتها للعملية الجنسية بين الرجل والمرأة.

فاجأت "حسنا" مقدم البرنامج في بداية حوارها حيث قالت إنها عندما تزوجت لم تكن بكرا ولم يكن لديها غشاء بكاري بسبب ممارساتها الجنسية التي كانت تقوم بها مع الرجال والتي وصفتها بالشيء الطبيعي والذي لا يدعُ إلى الاستغراب.

وأضافت "حسنا" إن إقامة علاقات جنسية متعددة مع الرجال جزء من الحرية الشخصية للمرأة، لأن ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجل قبل الزواج تُمكن المرأة من معرفة الرجل عن كثب وبالتالي تجنب أي صدامات أو اختلافات في وجهات النظر أثناء مرحلة الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن كثيرًا من النساء لا يحصلن على أزواج، ما يسبب لهن أمراضًا نفسية يصعب علاجها، وقالت إن ممارسة المرأة للعلاقة الجنسية مع الرجل يسهم في القضاء على هذه الأمراض ويجعل المرأة سعيدة طوال الوقت.

تمت مقابلة المذيعة مع امرأة تعترف بممارسة العلاقات الجنسية خارج الأطر الشرعية، وقد أثارت هذه المقابلة جدلاً واسعاً بين الجمهور. وفي الحقيقة، فإن الدين يحرم العلاقة الجنسية خارج الزواج الشرعي، ولكن المرأة أكدت أنها تشعر بالراحة النفسية عند ممارستها للعلاقة الجنسية وأنها تطلبها باستمرار من الرجال. وعند سؤالها عن زوجها، أجابت بصراحة أنها ممارست العلاقة الجنسية مع رجال آخرين بسبب عدم قدرة زوجها على تلبية رغباتها الجنسية.

تفاعل الجمهور مع هذه المقابلة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت آراء الناس بين مؤيد ومعارض. فبعضهم انتقد هذه المقابلة واعتبر أنها لا ينبغي أن تُعرض في وسائل الإعلام، بينما اعتبرها آخرون من باب الحرية الشخصية.