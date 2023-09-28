أحسن من إبر الانسولين بمائة مرة.. فاكهة شهيرة تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من نسبة تركيز الجلوكوز.. تعرف عليها !!أحسن من إبر الانسولين بمائة مرة.. فاكهة شهيرة تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من نسبة تركيز الجلوكوز.. تعرف عليها !!

انت الان تتابع خبر أحسن من إبر الانسولين بمائة مرة.. فاكهة شهيرة تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من نسبة تركيز الجلوكوز.. تعرف عليها !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - العديد من الأشخاص يرغبون في تناول الفواكه، ولكنهم يترددون خوفًا من ارتفاع نسبة السكر فيها. لذا، سنقدم لكم اليوم فاكهة تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

تشير دراسة حديثة إلى أن التين يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على البكتين الذي يخفض نسبة الكوليسترول. وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن هذه الفاكهة لها العديد من الخصائص المضادة لمرض السكري.

يمكن أن يكون التين مفيدًا كمكمل غذائي لعلاج مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2. وقد أظهرت دراسة أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم والحفاظ على استقرارها.

يُعتقد أن تأثيرات خفض السكر في الدم مرتبطة بتركيزات عالية من ADA في التين، والتي تعتبر من أعلى المستويات في الطبيعة.

ووجدت دراسة أخرى أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعدت في خفض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 120 دقيقة فقط.

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